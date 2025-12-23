芸能活動を再開したタレントの小島瑠璃子が２３日までにストーリーズを公開した。３２歳の誕生日を迎えた小島は「２０２５年、人生で最も過酷で踏ん張らないといけなかった１年。私を励ましてくれた方々に心から感謝です。ありがとうございました」とつづりバースデーケーキの写真とともに投稿。小島は２００９年に「第３４回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを獲得し芸能界入り。２３年２月にホリプロとマ