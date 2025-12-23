芸能事務所・ホリプロが主催する『ホリプロスカウトキャラバン』の決選大会が22日に開催され、ファイナリスト10人の中から、5人組ボーカルユニット・unløck（アンロック）が誕生しました。『ホリプロスカウトキャラバン』は、榊原郁恵さんや、井森美幸さん、深田恭子さん、石原さとみさんらを輩出してきたオーディション。47回目を迎える今回は、『Horipro Vocal Scout Caravan」と称し、初の男性ボーカルオーディションとし