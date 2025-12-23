ＮＭＢ４８の川上千尋が２３日、大阪市内で行われた「ＮＭＢ４８川上千尋卒業コンサート〜アイドルちっひーのラストイニング〜」に出演した。アイドル人生１３年の集大成となったステージは、まさかの始球式からスタート。プロ野球阪神のマスコット・トラッキーが登場し、客席に出現した打席に立った川上が、その投球を快音と共にかっ飛ばした。阪神の球団発行誌「月刊タイガース」で連載を持つなど、生粋の虎党としても知