【その他の画像・動画等を元記事で観る】 KANA-BOONがSNS公式アカウントで「来年から4人体制！新しいKANA-BOONをよろしく！」と投稿。2026年1月1日に現メンバーの谷口鮪（Vo、Gu）と遠藤昌巳（Ba）に加え、ヨコイタカユキ（Gu）と関優梨子（Dr）が正式メンバーとして加入することが発表された。 ■ヨコイタカユキと関優梨子が正式メンバーとして加入 ヨコイと関は2023年末に旧メンバーの脱退により2人