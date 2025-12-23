¿·³ã»Ô¤Î¿åÂ²´Û¡Ø¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢ÆüËÜ³¤¡Ù¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Óー¥Ðー2Æ¬¤¬¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£Çò°æ´õºéµ­¼Ô ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥Óー¥Ðー¤Î2Æ¬¤¬¡¢°ñ¾ë¸©¤«¤é¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢ÆüËÜ³¤¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£¡× ¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢ÆüËÜ³¤¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Óー¥Ðー¤Î¥á¥¹2Æ¬(À¸¸å7¥«·î)¤Ç¤¹¡£23Æü¤Ë°ñ¾ë¸©¤ÎÆ°Êª±à¤«¤éÌó4»þ´Ö¤«¤±¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2Æ¬¤ÎÅ¸¼¨¤Ïº£¸å¡¢»ô°éÃæ¤Î¥Ó&#12