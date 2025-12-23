ミレーナ装着ルポ【漫画】本編を読む30代でチョコレート嚢胞になり、手術をしたオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。再発防止のためにミレーナを入れることになった。一度入れると5年間は有効で生理が軽減したり、避妊効果もあるという。今回は5年が経過しミレーナを交換することになった装着レポを紹介する。※本記事の内容は個人の感想です。必要に応じて医師や専門家に相談するなど適切な対応をお願いします。■薬に頼らず過ご