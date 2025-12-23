元日休暇を控え、中国で生タラバガニの販売がピークを迎えています。新疆ウイグル自治区のジムナイ（吉木乃）国境検問所からの情報によると、新疆が今年輸入した生タラバガニの輸入額が12月22日の時点で1億元（約22億円）の大台を突破しました。タラバガニは通関後、一部は直ちに市場へ出荷され、残りは検疫管理区域内にある一時的に置いておくための蓄養池に移されます。蓄養池の水質環境は北極海を再現して水温は0〜1度に保たれ