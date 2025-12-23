来年1月3日午後9時から放送されるTBS「マツコの知らない世界新春SP」に、歌舞伎俳優で「歌舞伎女方」としては唯一の人間国宝である坂東玉三郎がゲスト出演し、マツコ・デラックスと「歌舞伎女方の世界」を語りつくす。マツコが「後にも先にもない」と称え、「一生お会いできないと思っていた」という歌舞伎界の至宝・玉三郎。初対面ながら冒頭から「玉さま」「マツコちゃん」と呼び合うことになり、すぐに打ち解けた2人。マ