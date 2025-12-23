Photo: 納富廉邦 マフラーで首回りを暖かくすれば、かなりの寒さをしのぐことができる。ただ、マフラーは外したあとの始末が面倒くさい。ということで見つけたのが「リブスヌード」。伸縮性のある編み方で作られたel altoの「カシミヤ100%リブスヌード」（税込9,900円）は、シャツ一枚、薄手のセーター一枚を重ね着したくらいには暖かくなる。暖かいうえにチクチクしない