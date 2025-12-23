◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）過去１０年の勝ち馬の前走を見ると、３番人気以内かつ５着以内が条件（前走海外だった１９年リスグラシューを含む）。好調馬が少ない今年はこの段階でレガレイラ、ミュージアムマイル、ダノンデサイルの３頭にＶ候補は絞られる。今年天国に旅立ったジェンティルドンナのラストランは１４年の有馬記念。戸崎のリードで好位抜け出しを決めて有終の美を