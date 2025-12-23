ＮＭＢ４８の川上千尋が２３日、卒業コンサートを、大阪・オリックス劇場で開催した。川上は「ＮＭＢ４８川上千尋卒業コンサート〜アイドルちっひーのラストイニング〜」と題し、１３年間の歩みを振り返るとともに、ファンに感謝を届けた。大の虎党でもあり、ステージセットも野球場風に。さらにオープニングにはトラッキーが始球式で登場するなど、川上色満載のコンサートとなった。川上は「トラッキー呼びたくても呼べな