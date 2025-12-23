Ãæ¹ñ³°¸òÉô¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû²ì¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÎÓ·õ¡Ê¤ê¤ó¡¦¤±¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï23Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¥¿¥¤¤Î¹ñ¶­¤Ç22Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¾×ÆÍ¤ÇÃæ¹ñ¿Í1¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ø·¸ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦²þ¤á¤ÆÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïºß¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Ãæ¹ñÂç»È´Û¤¬´û¤ËËÜ¿Í¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤·¡¢º£¸å¤â¿¦ÀÕ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÎÎ»öÊÝ¸î¤È»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤¿¡£ÎÓ»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¾×ÆÍ¤ò