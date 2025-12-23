ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÏÁ´ÂÎ¤ò2.22¡ó°ú¤­¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿ÇÎÅÊó½·Á´ÂÎ¤Î²þÄêÎ¨¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï2014Ç¯ÅÙ²þÄê°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¿ÇÎÅÊó½·¤È¤ÏÉÂ±¡¤ä¿ÇÎÅ½ê¤Ê¤É¤¬¿Ç»¡¤ä¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÈÀÇ¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Î¿Í·ïÈñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖËÜÂÎ¡×¤È¡¢Ìô¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤É¡ÖÌô²Á¡×¤Î2¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡ÖËÜÂÎ¡×¤ò3.09¡ó°ú¤­¾å¤²¡¢¡ÖÌô²Á¡×¤ò0.87¡ó°ú¤­²¼¤²¤Æ¡¢¿ÇÎÅÊó