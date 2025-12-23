◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）暮れのグランプリの「考察」担当はヤマタケ（山本武志）記者。初回の見立て編では、前走に続きクリスチャン・デムーロ騎手が手綱を執るミュージアムマイルに注目した。あれから１年か…。昨年の有馬記念は「考察」でたどり着いた◎レガレイラが先頭に立った瞬間、無印だったシャフリヤールが外から一緒に伸びてくる。脱力感の中、ぼう然と立ち尽くし