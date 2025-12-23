ノア２３日の後楽園大会で、ＧＨＣジュニアヘビー級王者の高橋ヒロム（３６＝新日本プロレス）がＡＭＡＫＵＳＡとの前哨戦を制し、防衛に弾みをつけた。来年１月１日の日本武道館大会でのＶ３戦を控える２人は開始早々、場外戦でスタートさせて波乱の幕を開ける。その後も２人は激しくやりあったが、終盤にヒロムがＡＭＡＫＵＳＡにエプロンでのデスバレーボムを敢行。大ダメージを負わせると、ここから一気に攻め込んでヒロム