MCMがブランド創立50周年を迎える節目の年に、新たにリニューアルされた「Liz（リズ）ショッパーバッグ」を発表。時代に合わせて進化したデザインは、現代的なライフスタイルを反映し、洗練された佇まいを実現。実用性を兼ね備え、オン・オフどちらにも対応できるこのバッグは、アイコンとしての新たな魅力を放っています。今すぐチェックして、MCMの次世代ラグジュアリーを体感してみて♪ 洗練されたデザイン