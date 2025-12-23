²­Æì¡¦ÀÐ³ÀÅç½Ð¿È¤Î3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦BEGIN¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç23¡¢24Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØBEGIN Billboard Live 2025 Åß¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡×Âçºå¸ø±éÄ¾Á°¤ËÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿BEGIN¡Ö¡ÚBEGIN ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¸ø±é Ãæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ØBEGIN Billboard Live 2025 Åß¡Ù¸ø±é¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢¥á