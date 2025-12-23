£²£³Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å£µ»þ¡¢Á°Æü¡Ê¸á¸å£µ»þ¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ£±±ß£´£°Á¬±ß¹â¡¦¥É¥ë°Â¤Î£±¥É¥ë¡á£±£µ£¶±ß£°£·¡Á£°£¸Á¬¤ÇÂçÊý¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤¬£²£³Æü¡¢³ÕµÄ¸åµ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÂ­¸µ¤Î±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¡Ê·ÐºÑ¤Î´ðÁÃÅª¾ò·ï¡Ë¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤³¤³¿ôÆü¤Î»Ô¾ì¤ÎÅêµ¡Åª¤ÊÆ°¤­¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£°ÙÂØ²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹­¤¬¤ê¡¢±ßÇã¤¤¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬¿Ê¤ó¤À¡£ÂÐ¥æ¡¼