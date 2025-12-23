航空情報アプリ「航班管家」のデータによると、2026年1月に中国から日本へ向かうフライトの欠航便数はすでに2000便を超えており、日中間の46路線が今後2週間「運航ゼロ」となる。中国民用航空網が伝えた。26年1月に中国と日本を往復するフライトの欠航便数はすでに2195便に達し、全体の欠航率は40．4％。うち日中間の46路線は今後2週間（2025年12月23日〜2026年1月5日）の運航予定フライトが全て欠航となり、欠航率は100％となった