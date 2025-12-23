＊ビットコイン（ドル）（NY時間07:27）（日本時間21:27） 87659.06（-570.98 -0.65%） 高88887.56安87011.38 円建参考値 1367万2184円（-89056 -0.65%） ＊イーサ（ドル） 2959.10（-27.88 -0.93%） 高3034.20安2944.70 円建参考値46万1531円（-4348-0.93%） ＊ＸＲＰ（ドル） 1.8993（+0.0031 +0.16%） 高1.9092安1.8731 円建参考値 296.23円（+0.48+0.16%） 本日のビットコインは反落。前日