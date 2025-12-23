２３日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！ＳＰ」は、「今年がんばった有名人」特集が行われた。吉村洋文知事の横に、女優のんが座り、ネットが騒然となった。明石家さんまが「いくつになった？」と聞くと、のんは「３２です」と笑顔。さんまが「じぇじぇじぇ！何年前や」と聞くと「１０…１４年前？１３年前とかかなぁ？あっ、１０年前？」とマイペースで、さんまが「もうええわ！こっちで調べます」と笑わせた。ネットで