浮上のきっかけを掴むべく、はるばる欧州の地からやってきた。U-22日本代表のFW道脇豊(ベフェレン)は今秋のU-20W杯選外を経て、11月のイングランド遠征に続くロス五輪世代活動。所属先のベルギー2部では出場機会が限られているなか、IBARAKI Next Generation Cup 2025に向けて「年末にこういう機会があって本当に嬉しい。しっかりと試合に出て、ここでは結果を残したい」と高らかに意気込んだ。昨年夏に熊本からベフェレンに期