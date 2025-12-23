【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Conton Candyが、2026年1月24日から放送がスタートするTVアニメ『メダリスト』第2期のエンディング主題歌を担当する。 エンディング主題歌のタイトルは「Rookies」で、2026年1月25日に配信リリースされることも決定した。 ■温かく肩を組んで歩みをともにしてくれるような青春ロックアンセム テレビ朝日系“NUMAnimation””枠他にて放送される『メダリスト』は、フィギュ