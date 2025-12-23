谷口鮪KANA-BOONが、2026年1月1日より新メンバーを加入することを発表した。SNS公式アカウントより「来年から4人体制！新しいKANA-BOONをよろしく！」という投稿があり、年が明けた1月1日に現メンバー・谷口鮪（Vo, G）と遠藤昌巳（B）に加え、ヨコイタカユキ（G）と関優梨子（Dr）が正式メンバーとして加入することが発表された。ヨコイタカユキ遠藤昌巳関優梨子ヨコイと関は、2023年末に旧メンバーの脱退により2人体制になったKA