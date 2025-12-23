Survive Said The Prophetが、結成15周年イヤーの幕開けを飾るツアーを発表した。本解禁は、2025年9月に3年振りにリリースしたフルアルバム『Luv Sux Sessions』の発売を記念して開催されてきた全国24カ所に及ぶツアーのファイナルとなる、東京・EX THEATER ROPPONGI公演内にて発表されたもの。今回2本のツアーが同時解禁となったが、近い距離間でサバプロを堪能できる＜Face | Face | TOUR＞と、不定期開催のスペシャル自主企画＜