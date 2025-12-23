23日朝の県内は、放射冷却の影響で気温が下がり、上田市菅平では氷点下11.7度と1月上旬並みの朝となりました。こうした中、県内では新年を迎える準備が進んでいます。最低気温氷点下3.1度と22日よりも3度も低かった23日朝、松本市。県内は放射冷却の影響で冷え込みました。最低気温は上田市菅平で氷点下11.7度と1月上旬並みとなったほか、南牧村野辺山で氷点下8.0度、木曽町開田高原では氷点下7.4度まで下がりました。こうした中、