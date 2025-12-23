ロシアの攻撃を受けた家屋の消火活動に当たる救急隊員＝23日、ウクライナ首都キーウ近郊（ウクライナ非常事態庁提供、AP＝共同）【キーウ共同】ウクライナ各地で22日夜から23日朝にかけてロシアのミサイルや無人機による攻撃があった。中部ジトーミル州と首都キーウ近郊で4歳の子ども1人を含む少なくとも計3人が死亡。西部の複数のエネルギー施設が被害を受け、広域で停電が発生した。AP通信などが伝えた。ウクライナのゼレン