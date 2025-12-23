【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】睡眠や入浴はその日の疲れを精算し、翌日へ向けてコンディションを整える大事な時間だ。今年は、その効果を最大限発揮できるようなリカバリーウェア＆バスグッズに熱視線！＊＊＊【美容・健康部門】リカバリーギアこの一年を振り返ると、本カテゴリにおける最大のトピックスとして、まず「リカバリーウェア」は外せない。今年の「新語・流行語」にノミネートされたことからもその