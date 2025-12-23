12月23日、矢口真里がInstagramを更新した。【写真】共に合唱した保田圭・松井珠理奈との3SHOTなどを公開12月22日に放送された、芸能界を代表する歌唱力自慢の芸能人たちが、20名1組のチームとなり“合唱”で真剣勝負を繰り広げる『オールスター合唱バトル7』（フジテレビ系）に、「平成令和アイドル合唱団」の一員として出演した矢口。今回の投稿では、同番組について、「今回で3回目になる合唱バトルでしたが、 またまた最高の思