韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「연말（ヨンマル）」の意味は？「연말（ヨンマル）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、12月のある時期のことです。「연말（ヨンマル）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「年末」でした！「연/