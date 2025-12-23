この冬をとことんおしゃれに過ごすために、“メロウ”な雰囲気をまとったファッションやメイクを楽しむメロい女のコを目指してみない？そこで今回は、ラフさを取り入れた「リラクシーコーデ」を2つお届けします。ゆるっとアイテムを使ってこなれ感を演出するテクを要チェック♡メロウなファッションをつくるキーワードはじめに、メロ〜いファッションを楽しむために覚えておきたいキーワードをご紹介。重要なのは、力まずに無