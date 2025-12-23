森保一監督は２３日、神奈川・相模原市内で講演会を行った。講演会後に報道陣の取材に応じ、左膝前十字靱帯（じんたい）断裂の重傷を負ったＭＦ南野拓実について言及した。南野は２１日のフランス杯オセール戦で前半３６分に負傷。ボールを奪い返そうとした際に左膝を痛め、担架で運び出される際には両手で顔を覆い、深刻な状況をうかがわせていた。全治は明らかにされていないが、前十字靱帯（じんたい）断裂の場合、復帰まで