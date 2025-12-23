¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡ÖBEGIN¡×¤ÎÂçºå¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢²ñ¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¡¢BEGIN¤Î¸ø¼°X¤Ë¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¡ØBEGIN Billboard Live 2025 Åß¡Ù¸ø±é¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¤Ê¤é¤Ó¤Ë12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÎ¾¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤È¸øÉ½¡£Åê¹Æ»þ¹ï¤Ï23Æü¤Î¸á¸å8»þ¤ò²á¤®¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾Á°¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ó