再審制度の見直しを協議する法制審議会部会の会合＝23日午後、法務省再審制度の見直しを協議する法制審議会部会の第14回会合が23日、法務省で開かれた。これまでの議論を踏まえて論点をまとめた「検討資料」を基に意見交換。再審開始決定に対する検察官の不服申し立ては、現行制度のまま認める考えが多数だった。証拠の目的外使用禁止には反発の声もあった。検討資料では、開示証拠を再審手続き以外で使用することを禁じ、違反