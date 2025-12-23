NEWSの加藤シゲアキがファシリテーターを務める音楽ライブ『S-POP LIVE』が2026年3月に開催されることが決定した。【写真】ファシリテーターを務めるNEWS・加藤シゲアキ『S-POP LIVE』は、アイドル・俳優・小説家など多岐にわたるジャンルで活躍している加藤が、今注目しているアーティストを集めた音楽ライブで、2025年1月に東京と大阪で開催し、ゲスの極み乙女。や来年メジャーデビューが決まったChevonなど、東阪併せて8組