2.5次元アイドルグループ・いれいすのリーダーで、“歌い手社長”のないこさんが20日、東京・豊洲PITにて二度目となるワンマンライブ『ないふぁみ3,000者面談』を開催。幻想と現実が交差するような異世界めいた時間を作り上げました。オープニング映像でのカウントダウンを経て、フロアに背中を向けて現れたないこさん。『やんなっちゃう!!!』の始まりと共にクルッと半回転すると、フロアからは割れんばかりの歓声が響き渡りました