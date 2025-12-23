一昔前なら、冠婚葬祭にお嫁さんが出席するのは当然のように考えられていたのかもしれません。家によっては、食事の準備や片付けなどをお嫁さんにさせることもあったでしょう。その考えには疑問の声もあがっているようで、ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問が寄せられています。『法事に嫁がこないなんて非常識！お婿さんは無理しないでね。そういうケースを見たことある？』法事にお嫁さんが出席しないとその家の