俺（リョウタ）は、3年前にトモコと再婚した。トモコは前夫との子どもであるアオイとユウナを育てていた。子どもたちがサッカーを頑張る姿を見て、大学までサッカーをしていた俺は「この家族の力になってあげたい」と心から思ったのだ。その気持ちに嘘はなかった。けれど再婚してみると次第に、俺が求めるものとトモコが求めるものに違いが生じはじめた。どうやってもその価値観の差は埋まらず、俺たちの生活はギスギスしたものに