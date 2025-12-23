西東京市の住宅で母子4人が死亡した事件で、母親名義のマンションのクローゼットの中から男性の遺体が見つかりました。母親の知人とみられる男性には刺し傷があり、警視庁は殺人事件として捜査するとともに関連を調べています。■クローゼットに男性遺体刺し傷や切り傷現場は東京・練馬区のマンション。記者「22日夜、こちらのマンションの一室から男性の遺体が見つかったということです」警視庁によりますと、遺体が見つかった