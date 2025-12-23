RIZAPグループ（代表取締役社長：瀬戸 健、本社：東京都新宿区）の連結子会社であるRIZAP（以下、RIZAP）が運営するコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」は、初のフランチャイズ（以下、FC）店舗となる「chocoZAP安曇野穂高店」（オーナー：ちょこっとスマイル）を2025年12月13日（土）、長野県安曇野市にオープンした。chocoZAP安曇野穂高店のオーナーであるちょこっとスマイル（長野県松本市）の代表者は医師が本業とのこと