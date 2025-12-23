【その他の画像・動画等を元記事で観る】THE ORAL CIGARETTESの新曲「ERASE」が、2026年1月7日に配信リリースすることが決定し、ジャケット写真が公開された。また配信当日にはMusic Videoもプレミア公開されるほか、オフィシャルYouTubeチャンネルではティザームービー第一弾も公開される。本楽曲は1月7日よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送開始となるTVアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第２クール・オープニング