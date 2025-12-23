円高圧力継続も値動きは一服、ドル売り優勢の面もドル円一時1５５円台後半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、円高圧力とともにドル安の動きが広がっている。片山財務相の介入示唆を受け、円高が進行、ドル円は東京朝方の157.08高値から東京午後に155.91付近に下落。そしてロンドン序盤には155.65付近まで下押しされた。しかし、その後は156円近辺に下げ渋っている。ロンドン時間は総じてドル売りが優勢。ユーロ