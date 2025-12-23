関西運動記者クラブ選定の「第６９回関西スポーツ賞」の表彰式が２３日、大阪市内で行われた。プロボクシングで日本人初の世界主要４団体（ＷＢＣ、ＷＢＡ、ＩＢＦ、ＷＢＯ）制覇を果たし、昨年１２月のＩＢＯミニマム級王座（日本非公認）獲得での５団体制覇を最後に現役を引退した高山勝成氏（４２）は、「功労」部門で選出。「支えてくださった皆様のおかげで突き進めた」と感謝し、他種目の現役アスリートらに「自分を信じ