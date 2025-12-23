¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸Â©»Ò¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÆþ±¡¤·¡¢ºÊ¤¬ÉÕ¤­Åº¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É×¤Ï»Å»ö¤ä°û¤ß²ñ¤òÍ¥Àè¤·¡¢´ÇÉÂ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É´Ø¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ÆÍ§¤À¤Á¤ò°û¤ß¤ËÍ¶¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤ÎºÊ¤«¤éÂ©»Ò¤¬¤¹¤Ç¤ËÂà±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¡£¤·¤«¤·ºÊ¤Ï²È¤Ë¤Ï¤ª¤é¤º¡¢É×¤ò¼Î¤Æ¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤Î¼Â²È¤ËÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤¬¡¢µÁÎ¾¿Æ¤â²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£ºÊ¤ÈÂ©»Ò¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤ÞºîÀï²ñµÄ¡Ä¡©£²½µ´Ö¤Î´Ö¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ä¤ì¤¿Í§¤À¤ÁºÊ¤ÈÂ©»Ò¤¬