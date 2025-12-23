¡ÖSUPEREIGHT¡×¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÄ¶ÆÃÂç¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂSP¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤2025¡×¤Ç¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤òË½Ïª¤·¡¢À¯³¦¿Ê½Ð¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤È¡È¶¦±é¡É¤·¤¿²£»³¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Â¼¾å¤ÈµÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬¡ÖÄ¹¤á¤Î°®¼ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È2¿Í¤Î¸Ç¤¤°®¼ê¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤òË½Ïª