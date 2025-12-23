2024年に活動を再開したバンド・KANA-BOONが23日、公式サイトを更新し、2026年1月1日から新メンバー2人が加入し、4人体制で活動していくことを発表しました。現在、谷口鮪さん（Gt,Vo）と、2022年に加入した遠藤昌巳さん（Ba）の2人体制で活動しているKANA-BOON。2026年1月1日にヨコイタカユキさん（Gt）と、関優梨子さん（Dr）が、正式メンバーとして加入することが発表されました。ヨコイさんと関さんは、2024年の活動再開時から