（台北中央社）台北市内で起きた無差別襲撃事件で犠牲となった余家昶（よかちょう）さん＝当時（57）＝は、身をていして容疑者を制止し、被害拡大を防いだ。立法院（国会）内政委員会は22日、殉職した軍人や警察官らが祭られている「忠烈祠」に余さんを合祀（ごうし）するよう支援する案を可決した。事件は19日、台北メトロ（MRT）台北駅構内と中山駅周辺で立て続けに発生。余さんは台北駅の地下通路で容疑者の動きを妨害したが、