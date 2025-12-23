『妹なんか生まれてこなければよかったのに きょうだい児が自分を取り戻す物語』より【マンガ】『妹なんか生まれてこなければよかったのに』を最初から読む「きょうだい児」という言葉をご存知でしょうか。きょうだい児とは、障害や病気を持つ兄弟姉妹がいる子どものこと。親の関心や時間が障害のある兄弟姉妹に集中して我慢を強いられたり、ケアの必要なきょうだいの世話をするヤングケアラーとしての役割を背負わされたり。さら