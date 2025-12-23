【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩田剛典が、東京・ReFa GINZAに初来店した。 ■「ReFa VITALWEAR」ブランドイメージキャラクターに就任 11月15日にオープンしたばかりのReFa史上最大の旗艦店であるReFa GINZA。同日にブランドデビューをしたReFaのリカバリーウェアの新ブランド「ReFa VITALWEAR」のブランドイメージキャラクターを務める岩田剛典が、クリスマスムー