中国交通運輸部の李揚副部長は12月23日、国務院新聞弁公室で開催された記者会見で、「第14次五カ年計画（2021-2025年）」開始以降の運輸サービス分野の進展状況について説明しました。それによると、過去5年間で中国は交通インフラ整備と安全保証の両面で大幅な能力向上を遂げました。具体的な成果としては、交通施設網がさらに充実し、「6軸7廊8通道」から構成される国家総合立体交通網の主要な枠組みの完成率が90％を超えました